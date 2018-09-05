Требуется следующее: -кроссбраузерность -мультиязычность в зависимости от языка браузера -отображение картинок и цвета на странице в зависимости от языка браузера и страны юзера. девайса -интеграция ява скрипта пуш уведомлений -эмуляция ...
Разработать простейшее приложение под Android
Добрый день! Надо разработать простейшее приложение.
Суть. Человек устанавливает его, появляется иконка у него на смартфоне.
При нажатии открывается браузер с моим сайтом.
Это своеобразная закладка для мобильных устройств. Максимальная совместимость думаю будет не проблема.
Картинки для иконок есть. Нужно будет помочь залить в гугл плей. Аккаунт в гугле есть.
Нужен человек, который имеет достаточный опыт разработки мобильных приложений, чтобы не тратить Ваше и мое время.
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