Разработать простейшее приложение под Android

Добрый день! Надо разработать простейшее приложение.

Суть. Человек устанавливает его, появляется иконка у него на смартфоне.

При нажатии открывается браузер с моим сайтом.

Это своеобразная закладка для мобильных устройств. Максимальная совместимость думаю будет не проблема.

Картинки для иконок есть. Нужно будет помочь залить в гугл плей. Аккаунт в гугле есть.

Нужен человек, который имеет достаточный опыт разработки мобильных приложений, чтобы не тратить Ваше и мое время.