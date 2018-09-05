Разработать простейшее приложение под Android

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки156 просмотров

Добрый день! Надо разработать простейшее приложение.

Суть. Человек устанавливает его, появляется иконка у него на смартфоне.

При нажатии открывается браузер с моим сайтом.

Это своеобразная закладка для мобильных устройств. Максимальная совместимость думаю будет не проблема.

Картинки для иконок есть. Нужно будет помочь залить в гугл плей. Аккаунт в гугле есть.

Нужен человек, который имеет достаточный опыт разработки мобильных приложений, чтобы не тратить Ваше и мое время.

Android
7 лет назад
s0s0s0s
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена. Спасибо!
Хороший заказчик

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serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад