Создание программы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок118 просмотров

Нужно создать программу по типу Facerig(программа, позволяющая управлять эмоциями и голосом анимированного персонажа с веб-камеры), но только чтоб персонажи были современные(свинка Пепа, три кота, Лунтик, малышарики и тд), что задний фон и голос совпадал с персонажем.

7 лет назад
guest_15358798050476
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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