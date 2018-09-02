Сделать виджет для amoCRM – Поиск дублей. В разделе "Списки" необходимо создать кнопку поиск дублей. Должна быть возможность выбора параметра карточки для сверки (телефон, e-mail, ФИО, Наименование ссылка на соц сети). После ...
Создание программы
Нужно создать программу по типу Facerig(программа, позволяющая управлять эмоциями и голосом анимированного персонажа с веб-камеры), но только чтоб персонажи были современные(свинка Пепа, три кота, Лунтик, малышарики и тд), что задний фон и голос совпадал с персонажем.
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