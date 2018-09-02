Разместить кнопку Google+ На главной странице

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Закрыт4 заявки179 просмотров

Добрый день!

нужно разместить кнопку Гугл плюс на главной странице сайта

оплата договорная

сроки 1день

ечли все понятно тотподавайте заявку, указывайте минимальную цену и если есть парки примеров Сайтов сделанных именно вами (верстка).

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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