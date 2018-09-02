Визуализация игры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

нужно сделать визуализацию игры на canvas, d3,  three,js, phaser, pixijs / или другие фреймворки. Подробное ТЗ скину тем кто заинтересуется

JavaScript
7 лет назад
GEMS
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров