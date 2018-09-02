Подключение приема платежей на сайте

есть сайт на котором нужно подключить прием платежей.

Но работать должно так: клиент с моего сайта через форму производит оплату со своей банковской карты но средства зачисляются на биткоин кошелек.

общался с компанией exmo.me ( открыт аккаунт у них) они сказали что данную схему можно реализовать и прислали инструкцию и описание Реализацию API функционала можете просмотреть по ранее предоставленной ссылке: exmo.me/ru/news_view?id=1...