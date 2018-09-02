Здравствуйте, требуется настроить монетизацию для сайта в РСЯ Яндекс, согласно плана развеса с рекомендациями для каждого типа страниц. Сайт написан на чистом PHP + MySQL Буду рад сотрудничеству с ...
Подключение приема платежей на сайте
есть сайт на котором нужно подключить прием платежей.
Но работать должно так: клиент с моего сайта через форму производит оплату со своей банковской карты но средства зачисляются на биткоин кошелек.
общался с компанией exmo.me ( открыт аккаунт у них) они сказали что данную схему можно реализовать и прислали инструкцию и описание Реализацию API функционала можете просмотреть по ранее предоставленной ссылке: exmo.me/ru/news_view?id=1...
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