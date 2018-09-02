Доработка проекта программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка168 просмотров

Доработки сделать по проекту нужен веб программист  задание тут https://goo.gl/KgFefp

От вас сроки и бюджет 

Заранее Спасибо за ответ! Доброго дня всем!

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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Нет заявок фрилансеров