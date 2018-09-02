Необходимо сверстать и натянуть страницу без макета, взять информацию для сайта с других ресурсов (ссылки ниже). Натяжка на Cotonti (просто встроить между шапкой и подвалом - их не надо переделывать). На странице ...
Доработка сайта детских праздников kidsprazdnik.ru 2
Здравсвуйте! Пишите ,пожалуйста, сроки и стоимость работ за все правки ниже. Во вложении файл с подробными картинками.
Доработки по сайту:
1. На всех страницах сайта максимально сузить верхнюю шапку паралакс и отцентровать картинки паралакса , чтобы не было обрезаны важные элементы фона. При необходимости можно уменьшить текст, персонажа и кнопки.
Пример наполовину выполненного задания здесь
Здесь еще нужно обрезать и продлить контур облаков по правой части и отцентровать изображение фона паралакса.
В идеале прийти к такому формату, но в нашем стиле сайта
2. Убираем пустоты между блоками на всех страницах.
Делаем блоки впритык друг к другу с отступом 2 см друг от друга
3. Оптимизировать блок преимуществ чтобы на одной просматриваемой области на экране были видны все 6 преимуществ, а не 3 как сейчас.
4. в разделе новости при нажатии подробнее слишком большой отступ от главного заголовка,
убираем большой отсуп и делаем 1-2 см, также убираем иконки человечка и папки
5. При заполнени формы заявки в поле телефон должен сразу отображаться формат к заполнению телефона +7(____)___ ___ ___, а не появляться при первой заполненной цифре как сейчас.
6. В конце каждого блока есть SEO текст делаем его по центру, по ширине страницы и выравниваем по левому краю. Персонажа уменьшаем и приставлем к за головку SEO текста
7. Добавляем возможность регистрации на сайте форма регистрации Имя Email пароль или через соц сети за основу берём систему регистрации biglion
8. Добавляем возможность комментировать новости, но только зарегистрированным пользователям
9. Для сайта kidsprazdnik.ru нужно создать и внедрить удобную систему поиска детских праздников по каталогу. Полностью копируем весь контент отсюда
Поиск должен осуществляться по округу , по метро, по карте и по возрасту детей
За основу берем поиск по карте и по фильтру метро как это реализовано у
Сайт сделан на CMS битрикс
Добавляем в каталог мест проведения детских праздников по 10 мест для каждого округа. Фотографии и привязку к поиску по параметрам берём с www.kidsreview.ru/msk/cat... обрезая вотермарку
Каталог должен отображаться 3 места в 1 строчку
При выборе без фильтров в каталоге мест должны отображаться те места, которые сейчас есть на сайте. Их делаем избранными и даже по фильтру в своих категориях они должны отображаться на первых строках при выдаче результатов.
10. Функционал фильтра должен быть реализован таким образом, чтобы при добавлении нового места оно сразу подгружалось в списках в картах яндекса и в карте метро. Также процесс добавления новых мест должен быть простейшим для любого администратора сайта.
11. При нажатии кнопки подробнее при выборе места из каталога должно открываться описание места с автоматической прокруткой фотографий и возможность написать комментарий зарегистрированному пользователю. Как это реализовано www.biglion.ru/deals/akro... а также должна быть возможность проставить оценку по 5 бальной шкале по критериям
Общая организация мероприятия
Аниматоры
Детское меню
Оригинальность Места
Цена
Качество Обслуживания
Чистота
Безопасность
Состояние оборудования
Расположение
Оплата и бронирование
12. Должен быть реализован весь функционал отзывов
с возможность задать вопрос и зарегистрироваться , а также переходом по вкладкам Описание Адреса Отзывы
13.
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