Необходимо сверстать и натянуть страницу без макета, взять информацию для сайта с других ресурсов (ссылки ниже). Натяжка на Cotonti (просто встроить между шапкой и подвалом - их не надо переделывать).

На странице должны размещаться коды УКТ ЗЕД, их необходимо взять отсюда. Структура такая же, как и там. Некоторые коды должны выделяться красным, какие можно посмотреть здесь. По этим кодам должен быть поиск, на этой же странице.