Црм retail

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка153 просмотра

Нужно доработать печатные формы.

7 лет назад
c4sin
Вадим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tlig
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
5 дней
Быстро, грамотно и без лишних вопросов. Приятно было сотрудничать.
Отличный заказчик, задача понятна, оплата произведена быстро!

Заявки фрилансеров

tlig
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад