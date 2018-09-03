Плачу по 2$ за каждый найденный сайт, с которого можно выслать код на указанный номер телефона. В основном это рекламные подписки, регистрации, заказы и прочее. Главное что бы сайт отправлял смс на американские и европейские номера. Вот примеры таких сайтов:https://www.sipnet.ru/register https://drugvokrug.ru/https://www.tinkoff.ru/login/ https://mark.moda/sms_codes/newСайты можно искать любым способом скриптом или без.