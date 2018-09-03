сайт смм услуг нужно интегрировать по api с др сайтом смм услуг
Упростить форму оформления заказа
Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty
Для уменьшения количества прерываний покупки на этапе оформления заказа необходимо упростить форму оформления. 1. Обозначить обязательные для заполнения поля *
- Имя
- Телефон
- Город
см. вложение
Внизу формы оформления заказа написать пояснение:
* - обязательные для заполнения поля
2. Отображать форму на первом экране. Уменьшить длину формы оформления заказа, чтобы она помещалась на первом экране без прокручивания страницы и была видна конверсионная кнопка - Подтвердить заказ.Реализовать для разных вариантов расширений экранов. Например, вид первого экрана пользователя: скрин. 3. Добавить в маску ввода номера телефона 0 (для укр. номеров).
- в поле ввода номера телефона добавить цифру «0»;
- сразу устанавливать курсор после скобки
Реализовать это для всех полей, требующих ввод номера телефона - при подробном оформлении заказа, так и при оформлении в 1 клик:
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