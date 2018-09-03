Упростить форму оформления заказа

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Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty

Для уменьшения количества прерываний покупки на этапе оформления заказа необходимо упростить форму оформления. 1. Обозначить обязательные для заполнения поля *

  • Имя
  • Телефон
  • Город
Например: 

см. вложение

http://prntscr.com/kpzjrm

Внизу формы оформления заказа написать пояснение:

* - обязательные для заполнения поля

 2. Отображать форму на первом экране. Уменьшить длину формы оформления заказа, чтобы она помещалась на первом экране без прокручивания страницы и была видна конверсионная кнопка - Подтвердить заказ.Реализовать для разных вариантов расширений экранов. Например, вид первого экрана пользователя: скрин3. Добавить в маску ввода номера телефона 0 (для укр. номеров).

  • в поле ввода номера телефона добавить цифру «0»;
  • сразу устанавливать курсор после скобки

    Реализовать это для всех полей, требующих ввод номера телефона - при подробном оформлении заказа, так и при оформлении в 1 клик:

см.вложение

http://prntscr.com/kpzkhl

PHP
7 лет назад
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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