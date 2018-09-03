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Настроить прокси
Добрый день, уважаемые. Извините если кривой язык, пишу как понимаю ))
Итак, что я имею.
У меня есть MAС, он подключен к интернет через 3G модем, назовем это подключение M1. Так же у него есть второй 3G модем, назовем его M2. Оба адреса IP динамические, оба IP адреса присваиваются при подключении к сети.
необходимо решить ряд задач:
1. сделать из этого МАК HTTP прокси сервер
2. к этому прокси подключается удаленно пользователь через M1
3. пользователь попадает в интернет через M2
4. M1 и M2 оба динамические, М2 меняется редко (несколько раз в день), М1 несколько раз в час.
итого, для пользователя есть HTTP прокси (это IP адрес от M1). Он к нему подключается и работает. Но в интернет его трафик идет через М2. Все должно работать на МАC (это важно).
Вот такая задача. Настроить все надо удаленно.
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