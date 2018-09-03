Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Для уменьшения количества прерываний покупки на этапе оформления заказа необходимо упростить форму оформления. 1. Обозначить обязательные для заполнения поля * ИмяТелефонГородНапример: см. вложение ...
Сделать выгрузки из SimilarWeb (нужен Pro аккаунт в этом сервисе)
Нужны выгрузки вот таких данных, на примере Австралии https://www.similarweb.com/top-websites/australia/category/adult
Следующих стран:
США
Бразилия
Мексика
Япония
Египет
Германия
Турция
Франция
Великобритания
Италия
Аргентина
Испания
Саудовская Аравия
Польша
Канада
Австралия
Румыния
Бельгия
Греция
Чехия
Швеция
Венгрия
ОАЭ
Израиль
Австрия
Швейцария
Болгария
Дания
Финляндия
Норвегия
Новая Зеландия
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