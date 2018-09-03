Улучшить быстродействие сайта

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Сайт https://osiris.by/. Разработан на Wordpress. Медленно загружается. PageSpeed Insights: компьютер 31/100, мобильные 36/100.

Нужна консультация и исправление возможных ошибок на сайте без ухудшения качества фото.

Интересует цена и способ оплаты.

WordPress
7 лет назад
vikaborisevich
31 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров