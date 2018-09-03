Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Для уменьшения количества прерываний покупки на этапе оформления заказа необходимо упростить форму оформления. 1. Обозначить обязательные для заполнения поля * ИмяТелефонГородНапример: см. вложение ...
Парсер, клікер
Здравствуйте, можете написать программу (long story short – скачивать текстовую информацию с одной страницы в браузере и вставлять в другую со следующими)? Возможно дальнейшее развитие проекта.
Тз
Есть два варианта первый
https://drive.google.com/open?id=1y8qTNsh7yDoim68dl3CXF0fkBh5SERl6
https:// drive.google.com/open?id=1l_d8Uppwag4eypUn9lpHkTZYrkll8_QK
второй
https://drive.google.com/open?id=1ATHNZL0ewhuBP4UabF94qV3uSmEmyM9c
Заключение договора обязательно для выполнения работы
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