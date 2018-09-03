Парсер, клікер

Здравствуйте, можете написать программу (long story short – скачивать текстовую информацию с одной страницы в браузере и вставлять в другую со следующими)? Возможно дальнейшее развитие проекта.

Тз

Есть два варианта первый

https://drive.google.com/open?id=1y8qTNsh7yDoim68dl3CXF0fkBh5SERl6

https:// drive.google.com/open?id=1l_d8Uppwag4eypUn9lpHkTZYrkll8_QK

второй

https://drive.google.com/open?id=1ATHNZL0ewhuBP4UabF94qV3uSmEmyM9c

Заключение договора обязательно для выполнения работы