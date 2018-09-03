Парсер, клікер

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Здравствуйте, можете написать программу (long story short – скачивать текстовую информацию с одной страницы в браузере и вставлять в другую со следующими)? Возможно дальнейшее развитие проекта. 

Тз

Есть два варианта первый

https://drive.google.com/open?id=1y8qTNsh7yDoim68dl3CXF0fkBh5SERl6

https:// drive.google.com/open?id=1l_d8Uppwag4eypUn9lpHkTZYrkll8_QK

второй

https://drive.google.com/open?id=1ATHNZL0ewhuBP4UabF94qV3uSmEmyM9c

Заключение договора обязательно для выполнения работы

7 лет назад
IgorSavitsky73
Игорь 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров