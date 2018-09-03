Небольшая доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок122 просмотра

Здравствуйте! Требуется небольшая помощь по доработке сайта на Wordpress. Работа через безопасную сделку. 

Файл ТЗ во вложении – пожалуйста, оцените работу и напишите вашу стоимость. Спасибо.

WordPress
7 лет назад
Scally85
Ольга 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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