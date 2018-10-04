Правки на wp

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Завершен6 заявок3758 просмотров

1. Добавить в подвал - два телефона, график работы, и сделать кнопку вк активной, фон должен быть темно серым

2 . Партнеры сделать в два ряда.

3.  Прайсы адаптивные и меньше размер сделать один прайс

4. Добавить инфографику с главной страницы ( 4 картинки) чтоб можно было редактировать подписи к ним и перемещать на странице

WordPress
7 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$7
1 день
Спасибо вам за работу.
Пожалуйста ') обращайтесь еще ')

Заявки фрилансеров

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад