Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Для уменьшения количества прерываний покупки на этапе оформления заказа необходимо упростить форму оформления. 1. Обозначить обязательные для заполнения поля * ИмяТелефонГородНапример: см. вложение ...
Правки на wp
1. Добавить в подвал - два телефона, график работы, и сделать кнопку вк активной, фон должен быть темно серым
2 . Партнеры сделать в два ряда.
3. Прайсы адаптивные и меньше размер сделать один прайс
4. Добавить инфографику с главной страницы ( 4 картинки) чтоб можно было редактировать подписи к ним и перемещать на странице
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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