Доработки сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка94 просмотра

Сайт http://infolipe.beget.tech - это копия сайта npt.ru

1. Исправить работу меню, сейчас не работает подсветка активной страницы в сабменю. Как на оригинале.

2. Сделать рабочими три формы:

http://infolipe.beget.tech/kontakty/zadat_vopros

http://infolipe.beget.tech/klientam/zayavka_na_raschet

всплывающая форма обратного звонка

3. Поправить логику работы страницы http://infolipe.beget.tech/o_tipografii/oborudovanie. Как на оригинале.

WordPress
7 лет назад
bonbon1589
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

aleks_lv
41 год
14 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
7 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

aleks_lv
41 год
14 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
7 лет назад

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