Динамические графики из файла json

Суть такова.

Имеется файл json, постоянно изменяются данные, в нем содержится информация такого типа :

Команда: Номер команды, название команды, цвет команды, баланс команды – игрок: номер команды, баланс игрока, никнейм игрока.

Требуется создать диаграмму (график в виде столбцов max 13 возможных команд) которая будет анимированная (при изменении количества балов график увеличивается с каким то эффектом). Основная задача такая, но есть еще некоторые дополнительные фишки: по нажатии на кнопку что бы блокировалось увеличение очков определенной команды, так же + кнопка которая выводит список всех игроков сортированные от большего к меньшему, и скролилась до конца списка.

Самое главное забыл сказать, это должен быть exe который на 1 экране отображает во весь экран графики, а на втором имеет управление, кнопки для фишек, + смена фоновой картинки. json файл прикрепил.