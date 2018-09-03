Создать бот способный переписываться и регестрироваться на mamba.ru и chpoking. Обязательно: переписка, заполнение анкет. Важно,чтобы бот избегал банов.
Динамические графики из файла json
Суть такова.
Имеется файл json, постоянно изменяются данные, в нем содержится информация такого типа :
Команда: Номер команды, название команды, цвет команды, баланс команды – игрок: номер команды, баланс игрока, никнейм игрока.
Требуется создать диаграмму (график в виде столбцов max 13 возможных команд) которая будет анимированная (при изменении количества балов график увеличивается с каким то эффектом). Основная задача такая, но есть еще некоторые дополнительные фишки: по нажатии на кнопку что бы блокировалось увеличение очков определенной команды, так же + кнопка которая выводит список всех игроков сортированные от большего к меньшему, и скролилась до конца списка.
Самое главное забыл сказать, это должен быть exe который на 1 экране отображает во весь экран графики, а на втором имеет управление, кнопки для фишек, + смена фоновой картинки. json файл прикрепил.
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