Создать бот способный переписываться и регестрироваться на mamba.ru

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Закрыт2 заявки79 просмотров

Создать бот способный переписываться и регестрироваться на mamba.ru  и chpoking.

Обязательно: переписка, заполнение анкет. Важно,чтобы бот избегал банов. 

7 лет назад
guest_1535986017878
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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