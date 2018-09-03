Ускорить загрузку сайта по-максимуму с примера

Наш сайт грузится долго, особенно на мобильных, другой сайт на нашем же шаблоне, грузится моментально и летает на всех устройствах, нужно это исправить

От вас:

1) Понять что они сделали для загрузки

2) Написать в заявке что вы готовы сделать для сайта чтобы он работал быстрее

3) Указать цену за то, что вы сделаете

ВНИМАНИЕ: НЕ НУЖНО предлагать SEO за 30-40 т/мес, нам нужна РАЗОВАЯ услуга по оптимизации!