1) Нужно чтобы когда человек первый раз написал в один из мессенджеров создавалась новая сделка. А при последующем общении всё это заносилось в эту сделку. 2) Нужно чтобы через амо можно было полностью вести ...
Ускорить загрузку сайта по-максимуму с примера
Наш сайт грузится долго, особенно на мобильных, другой сайт на нашем же шаблоне, грузится моментально и летает на всех устройствах, нужно это исправить
От вас:
1) Понять что они сделали для загрузки
2) Написать в заявке что вы готовы сделать для сайта чтобы он работал быстрее
3) Указать цену за то, что вы сделаете
ВНИМАНИЕ: НЕ НУЖНО предлагать SEO за 30-40 т/мес, нам нужна РАЗОВАЯ услуга по оптимизации!
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