Создание (разметка) базы 1С УТ11 для синхронизации с сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Необходимо создать (разметить) базу в 1С УТ11 таким образом, чтобы происходила без ошибок двухсторонняя синхронизация Товаров и ТП (включая

картинки) с сайтом интернет магазина под Битрикс без ошибок.

7 лет назад
gymanoidw
Владимир 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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