Создание сайта раздач ключей Steam

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки169 просмотров

Общее ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1aqQgge4CEBGkLKl_G0ti6MynA4rcBJQrMuIvrKC0HUE/edit?usp=sharing

Опыт работы со Steam API. Дизайн уже есть. Поэтапная оплата.

7 лет назад
ed2092000
Эдуард 
62 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров