ДАНО тестовое задание для одного проекта выполненное двумя разными командами 1 каманда сделала на php laravel 2 сделала на django ЗАДАЧА сделать код ревью (скачать ...
Создание сайта раздач ключей Steam
Общее ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1aqQgge4CEBGkLKl_G0ti6MynA4rcBJQrMuIvrKC0HUE/edit?usp=sharing
Опыт работы со Steam API. Дизайн уже есть. Поэтапная оплата.
Заявки фрилансеров
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