Создать пирамиду
создать пирамиду
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
со спавном мини играми, чтобы он был красивый, и обязательно защита от взлома читеров и гриферовВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Текст Овен и Характеристики знака точно также, только сверху и была возможность редактрирования Фон (чтобы была возможность загрузить (сменить) картинку и фон сразу поменялся) также во всех разделах была возможность сменить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать (разметить) базу в 1С УТ11 таким образом, чтобы происходила без ошибок двухсторонняя синхронизация Товаров и ТП (включая картинки) с сайтом интернет магазина под Битрикс без ошибок.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Общее ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1aqQgge4CEBGkLKl_G0ti6MynA4rcBJQrMuIvrKC0HUE/edit?usp=sharing Опыт работы со Steam API. Дизайн уже есть. Поэтапная оплата.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
ДАНО тестовое задание для одного проекта выполненное двумя разными командами 1 каманда сделала на php laravel 2 сделала на django ЗАДАЧА сделать код ревью (скачать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сервер Linux + CentOs. Есть скрипт, который нужно бесконечно повторять. Под это дело сделать php daemon. Если какие-то ошибки будут всплывать в скрипте, нужно чтобы он их куда-то в лог писал. Можно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Наш сайт грузится долго, особенно на мобильных, другой сайт на нашем же шаблоне, грузится моментально и летает на всех устройствах, нужно это исправить От вас: 1) Понять что они сделали для загрузки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1) Нужно чтобы когда человек первый раз написал в один из мессенджеров создавалась новая сделка. А при последующем общении всё это заносилось в эту сделку. 2) Нужно чтобы через амо можно было полностью вести ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Суть такова. Имеется файл json, постоянно изменяются данные, в нем содержится информация такого типа : Команда: Номер команды, название команды, цвет команды, баланс команды – игрок: номер команды, баланс игрока, никнейм игрока. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад