Создать сайт с лотереями только честными
Доработать проект на YII 2.
Нужен ответственный исполнитель, хорошо знающий YII 2.
- Информация по сайту. 1. Структура: https://drive.google.com/open?id=1Scr1rQP6OhOnKxbAAXLovFwOi9fGEGbP. Для запуска реализуется часть оранжевых страниц. Макеты этих страниц:
- Посадочная курорта: https://drive.google.com/open?id=1H7sNa_C-DXdcKQAh78E2HRZsrLZLjnRg
- Посадочная отеля (тут страница по типу Booking.com): https://drive.google.com/open?id=1yOg2B5snEdUFWSCIEO709zadHTI8LHOG
- Предложения отеля (отличается от посадочной конкретными датами и соответствующими предложениями): https://drive.google.com/open?id=1IYoJOYs9OaX5ZRN5nK5emxSClWGdZ9_b
- Поиск отелей на курорте на ваши даты: https://drive.google.com/open?id=1NlfjNcwp9lVrGaL8J4zJ1WQeXDF8EPCs
- Страница всех курортов: https://drive.google.com/file/d/1ENKilILb-Ql7INYCiqwNF66tyBDWQVOe/view
- Контакты: https://drive.google.com/open?id=1Vt9bHJ0rWzUe8HDundvUTOVP94k3w56b
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
создать пирамидуЗакрыт7 лет назад
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
со спавном мини играми, чтобы он был красивый, и обязательно защита от взлома читеров и гриферовЗакрыт7 лет назад
Текст Овен и Характеристики знака точно также, только сверху и была возможность редактрирования Фон (чтобы была возможность загрузить (сменить) картинку и фон сразу поменялся) также во всех разделах была возможность сменить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать (разметить) базу в 1С УТ11 таким образом, чтобы происходила без ошибок двухсторонняя синхронизация Товаров и ТП (включая картинки) с сайтом интернет магазина под Битрикс без ошибок.Закрыт7 лет назад
Общее ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1aqQgge4CEBGkLKl_G0ti6MynA4rcBJQrMuIvrKC0HUE/edit?usp=sharing Опыт работы со Steam API. Дизайн уже есть. Поэтапная оплата.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
ДАНО тестовое задание для одного проекта выполненное двумя разными командами 1 каманда сделала на php laravel 2 сделала на django ЗАДАЧА сделать код ревью (скачать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сервер Linux + CentOs. Есть скрипт, который нужно бесконечно повторять. Под это дело сделать php daemon. Если какие-то ошибки будут всплывать в скрипте, нужно чтобы он их куда-то в лог писал. Можно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Наш сайт грузится долго, особенно на мобильных, другой сайт на нашем же шаблоне, грузится моментально и летает на всех устройствах, нужно это исправить От вас: 1) Понять что они сделали для загрузки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад