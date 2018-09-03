Доработать проект на YII 2.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки166 просмотров

Нужен ответственный исполнитель, хорошо знающий YII 2.

Yii
7 лет назад
jurij-shatc
Юрий Шатц 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров