Нужен ответственный исполнитель, хорошо знающий YII 2. Информация по сайту. 1. Структура: https://drive.google.com/open?id=1Scr1rQP6OhOnKxbAAXLovFwOi9fGEGbP. Для запуска реализуется часть оранжевых страниц. Макеты этих страниц:Посадочная курорта: https://drive.google.com/open?id=1H7sNa_C-DXdcKQAh78E2HRZsrLZLjnRgПосадочная отеля (тут страница по типу Booking.com): https://drive.google.com/open?id=1yOg2B5snEdUFWSCIEO709zadHTI8LHOGПредложения отеля (отличается от посадочной конкретными датами и соответствующими предложениями): https://drive.google.com/open?id=1IYoJOYs9OaX5ZRN5nK5emxSClWGdZ9_bПоиск ...
Требуется написать скрипт PHP для 4-х объявлений
Существует Доска объявлений. Работает по принципу Авито. Реклама осуществляется по принципу аукциона, т.е кто выше ставку сделал, тот и на первом месте. Нужно написать скрипт PHP для 4-х объявлений.
1) Между смещением с рекламного места и оповещения пользователя проходило не более 1-2 секунд
2) Если ставка повышается, то программа автоматически повышала ставку. После поднятия ставки проходило 5 секунд
3) Если ставка за 1-е место понижается, то ставка должна опускаться автоматически
4) Скрипт должен отключаться и включаться по желанию заказчика(если потребуется)
6) Опробовать (обкатать) программу хотя бы в течении 2-5 дней до тех пор пока не будет достигнут нужный результат. (если что-то не так, то исправить)
7) В реал тайм оповещение юзера сообщением (смс, вайбер), что позиция сместилась
8) Если денег на счете не хватает, то ставка должна опустить до 140 руб, а затем подняться.
9) Ограничение бюджета по каждому объявлению разное
10) Исходник передать заказчику после окончания работы
11) САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! После окончания заказа будет еще много другой работы, буду давать еще работу по другим объявлениям и если что-то нужно будет подправить в предыдущих объявлениях за отдельную плату. Работа долгосрочная. Если у Вас нет заинтересованности или нет возможности для продолжительного сотрудничества, то просьба не откликаться на данную работу.
РАБОТАЕМ ТОЛЬКО ПО БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ
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