Ищу честного разработчика ПО на долгое время и на несколько этапов работ. Требуется программист для создания торговой консоли для биржи MOEX, получения данных через протокол биржи PLAZA2 Api. ПО сделано на WEB интерфейсе ...
Скачать, установить или сделать фильтр для товаров в шаблоне joomla 3
Необходимо сделать фильтр, по возможности, бесплатный на страницах категории VirtueMart в базовом шаблоне на Joomla 3.
Нужно, чтобы этот шаблон регулировался каким-то образом, т.е. можно было добавлять и вставлять новые критерии по фильтрации под каждую категорию. Фильтр на всех страницах категории должен находиться над товарами, как показано на рисунках в ТЗ
Если критерии не вмещаются в стандартный размер фильтра, то необходимо его дополнить вниз с возможностью скрывать «скрыть» и добавлять «ещё» критерии. При нажатие на эти кнопки фильтр должен плавно выплывать
Если критерии не заданы в товарах и категориях, то в фильтре должна появиться надпись «критерий для фильтрации нет»
В приложении к описанию отправляю сам шаблон для запуска на локальном сервере и экспортированную базу данных phpmyadmin + картинки и само ТЗ.
Если исполнитель установит хороший фильтр товаров, как показано на некоторых рисунках или даже лучше, то ему будет предложен более интересный проект с работой на страницах регистрации и авторизации этого шаблона.
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