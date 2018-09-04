Скачать, установить или сделать фильтр для товаров в шаблоне joomla 3

Необходимо сделать фильтр, по возможности, бесплатный на страницах категории VirtueMart в базовом шаблоне на Joomla 3.

Нужно, чтобы этот шаблон регулировался каким-то образом, т.е. можно было добавлять и вставлять новые критерии по фильтрации под каждую категорию. Фильтр на всех страницах категории должен находиться над товарами, как показано на рисунках в ТЗ

Если критерии не вмещаются в стандартный размер фильтра, то необходимо его дополнить вниз с возможностью скрывать «скрыть» и добавлять «ещё» критерии. При нажатие на эти кнопки фильтр должен плавно выплывать

Если критерии не заданы в товарах и категориях, то в фильтре должна появиться надпись «критерий для фильтрации нет»

В приложении к описанию отправляю сам шаблон для запуска на локальном сервере и экспортированную базу данных phpmyadmin + картинки и само ТЗ.

Если исполнитель установит хороший фильтр товаров, как показано на некоторых рисунках или даже лучше, то ему будет предложен более интересный проект с работой на страницах регистрации и авторизации этого шаблона.