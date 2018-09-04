Ищу честного разработчика ПО на долгое время и на несколько этапов работ. Требуется программист для создания торговой консоли для биржи MOEX, получения данных через протокол биржи PLAZA2 Api. ПО сделано на WEB интерфейсе ...
Добавить подмену номера на сайте для статического коллтрекинга
Здравствуйте.
Нужно установить подмену номеров, указанных на сайте. Номера должны показываться в зависимости от того, из какого рекламного канала пришел пользователь. Реализовать подмену нужно не на устройстве пользователя, а на уровне сервера. Должна быть возможность задавать свою длительность cookies.
Рекламные каналы, которые есть сейчас, и которые должны распознаваться в десктопной и мобильной версиях сайта: Яндекс (органика, Директ, РСЯ), Google (органика, Adwords, КМС), соцсети (как в общем, так и по отдельности), справочники, отзовики и карты. Должна быть возможность добавлять другие источники и номера, а также редактировать существующие.
Можно использовать одно из готовых решений, настроив его под нас, или же написать своё.
Результатом работы должен быть код на Github с описанием того, куда его нужно добавить, комментариями, где необходимо вносить изменения чтобы добавлять или редактировать источники и номера.
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