Добавить подмену номера на сайте для статического коллтрекинга

Здравствуйте.

Нужно установить подмену номеров, указанных на сайте. Номера должны показываться в зависимости от того, из какого рекламного канала пришел пользователь. Реализовать подмену нужно не на устройстве пользователя, а на уровне сервера. Должна быть возможность задавать свою длительность cookies.

Рекламные каналы, которые есть сейчас, и которые должны распознаваться в десктопной и мобильной версиях сайта: Яндекс (органика, Директ, РСЯ), Google (органика, Adwords, КМС), соцсети (как в общем, так и по отдельности), справочники, отзовики и карты. Должна быть возможность добавлять другие источники и номера, а также редактировать существующие.

Можно использовать одно из готовых решений, настроив его под нас, или же написать своё.

Результатом работы должен быть код на Github с описанием того, куда его нужно добавить, комментариями, где необходимо вносить изменения чтобы добавлять или редактировать источники и номера.