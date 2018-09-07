Скопировать лендинг, сделанный на тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки415 просмотров

Есть ленд, собран на тильде. Обычное копирование не работает. Предоставлю все блоки в нужном виде (jpeg, png). Надо заново собрать ленд ну либо ваш вариант получения копии ленда с минимальными затратами 

Tilda
7 лет назад
guest_15360527512475
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dvikhman
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$20
1 день
Спасибо большое! Дмитрий выполнил работу максимально качественно и быстро! Отдельно хочу отметить его коммуникационные навыки. Очень рекомендую
Отличный позитивный заказчик! С оплатой проблем не было, со взаимопониманием тоже! Весьма рекомендую!

Заявки фрилансеров

dvikhman
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад