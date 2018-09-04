Ищу честного разработчика ПО на долгое время и на несколько этапов работ. Требуется программист для создания торговой консоли для биржи MOEX, получения данных через протокол биржи PLAZA2 Api. ПО сделано на WEB интерфейсе ...
Нужен разработчик для сайта созданного на CMS 1С:битрикс
- Необходимо сделать связку между сайтом и гугл таблицей, таким образом, чтобы информация с сайта автоматически записывалась в опред. ячейки, опред. листа гугл таблиц
- Необходимо внести возможность менять дату на сайте, чтобы простой менеджер (без знаний кодирования, программирования и прочего) мог вносить нужные даты/
- Необходимо настроить автоматическое ответное письмо с общей суммой заказа, перечнем товаров в заказе на почту / смской (это будет на грани фантастики)
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