Нужен разработчик для сайта созданного на CMS 1С:битрикс

- Необходимо сделать связку между сайтом и гугл таблицей, таким образом, чтобы информация с сайта автоматически записывалась в опред. ячейки, опред. листа гугл таблиц

- Необходимо внести возможность менять дату на сайте, чтобы простой менеджер (без знаний кодирования, программирования и прочего) мог вносить нужные даты/

- Необходимо настроить автоматическое ответное письмо с общей суммой заказа, перечнем товаров в заказе на почту / смской (это будет на грани фантастики)