Нужен разработчик для сайта созданного на CMS 1С:битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

- Необходимо сделать связку между сайтом и гугл таблицей, таким образом, чтобы информация с сайта автоматически записывалась в опред. ячейки, опред. листа гугл таблиц 

- Необходимо внести возможность менять дату на сайте, чтобы простой менеджер (без знаний кодирования, программирования и прочего) мог вносить нужные даты/ 

- Необходимо настроить автоматическое ответное письмо с общей суммой заказа, перечнем товаров в заказе на почту / смской (это будет на грани фантастики)  

7 лет назад
jeni_mironov
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров