Ищу честного разработчика ПО на долгое время и на несколько этапов работ. Требуется программист для создания торговой консоли для биржи MOEX, получения данных через протокол биржи PLAZA2 Api. ПО сделано на WEB интерфейсе ...
Доработки интеграций Битрикс24. Jivosite и пр.
Ищется мастер интеграций разных сервисов по API с использование вебхуков, который не боится сложных схем назначений ответсвенных в CRM c множественными проверками.
Основные элементы системы:
Битрикс24
Jivosite (онлайн + оффлайн + Яндекс.Диалоги + коллбэк)
Телефония Битрикс24 + Манго
Корзина на сайте (БУС 12.5)
Форма открытых линий
Кастомная форма
Требуется настроить передачу в CRM всех данных и создание лидов, сделок, дел по схеме:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12HY2ltzV16QQK8UkrXcy-HMga4aJEgihrgNP4yqRa28/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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