Доработки интеграций Битрикс24. Jivosite и пр.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок147 просмотров

Ищется мастер интеграций разных сервисов по API с использование вебхуков, который не боится сложных схем назначений ответсвенных в CRM c множественными проверками.

Основные элементы системы:

Битрикс24

Jivosite (онлайн + оффлайн + Яндекс.Диалоги + коллбэк)

Телефония Битрикс24 + Манго

Корзина на сайте (БУС 12.5)

Форма открытых линий

Кастомная форма

Требуется настроить передачу в CRM всех данных и создание лидов, сделок, дел по схеме:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12HY2ltzV16QQK8UkrXcy-HMga4aJEgihrgNP4yqRa28/edit?usp=sharing

https://www.dropbox.com/s/hugppmz8eipqaep/map_crm.jpg?dl=0

7 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание ПО для биржи MOEX через протокол PLAZA2

    Ищу честного разработчика ПО на долгое время и на несколько этапов работ. Требуется программист для создания торговой консоли для биржи MOEX, получения данных через протокол биржи PLAZA2 Api.  ПО сделано на WEB интерфейсе ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить на страницу контакты Адрес ...

    Добрый день! На страницу контакты и в футер нужно добавить Адрес нашей компании со следующими требованиями. Статья на эту тему - http://www.pima.com.ua/blog/prodvizhenie/prodvizhenie-v-google-maps/ Первым делом необходимо добавить на ваш сайт ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо сделать форму заказа на PHP.

    Добрый день! Есть старая форма которая перестала корректно работать. Скорее всего ее нужно полностью переписать. В процессе нужно будет добавить некоторые опции. Бюджет может быть относительно большим как для такого мелкого проекта, ...

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Bitrix "Интернет магазин"

    Проект "Интернет магазин" на битрикс. Оплата почасовая. Просьба обращаться только если у Вас есть свободное время и желание работать чтобы не тратить время впустую.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить подмену номера на сайте для статического коллтрекинга

    Здравствуйте. Нужно установить подмену номеров, указанных на сайте. Номера должны показываться в зависимости от того, из какого рекламного канала пришел пользователь. Реализовать подмену нужно не на устройстве пользователя, а на уровне сервера. Должна быть ...

    Google Ads
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить подмену номера на сайте для статического коллтрекинга

    Установить подмену номеров, указанных на сайте. Номера должны показываться в зависимости от того, из какого рекламного канала пришел пользователь. Реализовать подмену нужно не на устройстве пользователя, а на уровне сервера. Должна быть возможность задавать свою ...

    Google Ads
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скачать, установить или сделать фильтр для товаров в шаблоне joomla 3

    Необходимо сделать фильтр, по возможности, бесплатный на страницах категории VirtueMart в базовом шаблоне на Joomla 3. Нужно, чтобы этот шаблон регулировался каким-то образом, т.е. можно было добавлять и вставлять новые критерии по фильтрации под ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Функционал на Django

    Нужно разработать функционал, позволяющий фильтровать функционал в зависимости от геолокации пользователя. Если он в Москве, например, то не может взаимодействовать с элементами, относящимся к регионам. Подробно тет-а-тет

    Django
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется написать скрипт PHP для 4-х объявлений

    $60

    Существует Доска объявлений. Работает по принципу Авито.  Реклама осуществляется по принципу аукциона, т.е кто выше ставку сделал, тот и на первом месте. Нужно написать скрипт PHP для 4-х объявлений.  1) Между смещением с рекламного ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать проект на YII 2.

    Нужен ответственный исполнитель, хорошо знающий YII 2. Информация по сайту. 1. Структура: https://drive.google.com/open?id=1Scr1rQP6OhOnKxbAAXLovFwOi9fGEGbP. Для запуска реализуется часть оранжевых страниц. Макеты этих страниц:Посадочная курорта: https://drive.google.com/open?id=1H7sNa_C-DXdcKQAh78E2HRZsrLZLjnRgПосадочная отеля (тут страница по типу Booking.com): https://drive.google.com/open?id=1yOg2B5snEdUFWSCIEO709zadHTI8LHOGПредложения отеля (отличается от посадочной конкретными датами и соответствующими предложениями): https://drive.google.com/open?id=1IYoJOYs9OaX5ZRN5nK5emxSClWGdZ9_bПоиск ...

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад