Требуется плагин для сайта выбора цвета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется установить на сайт плагин выбора цветовой палитры по фотографии. 

Пример того что нужно – palettegenerator.com/ 

Нужно чтоб пользователь загрузил фото онлайн и получил палитру преобладающих цветов фотографии

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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