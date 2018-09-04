Календарь бронирования на вордпресс

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Закрыт6 заявок138 просмотров

Имеется сайт на вордпресс с установленной системой бронирования на 3-х базах отдыха.

Система ищет доступные по датам места и бронирует. Наличие свободных мест выводится в процентном виде. Требуется сделать занятость номеров  с выводом в виде календаря (шахматки).

Сделать это можно хоть в панели управления (приветствуется). хоть на стороннем ресурсе (гугл календарь и т.п.).... Лишь бы менеджер визуально видел занятость, а не только сама система. 

Адрес сайта: http://tur-al.ru/

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7 лет назад
Veselov_Nikita
Никита 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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