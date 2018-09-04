Календарь бронирования на вордпресс

Имеется сайт на вордпресс с установленной системой бронирования на 3-х базах отдыха.

Система ищет доступные по датам места и бронирует. Наличие свободных мест выводится в процентном виде. Требуется сделать занятость номеров с выводом в виде календаря (шахматки).

Сделать это можно хоть в панели управления (приветствуется). хоть на стороннем ресурсе (гугл календарь и т.п.).... Лишь бы менеджер визуально видел занятость, а не только сама система.

Адрес сайта: http://tur-al.ru/