Требуется установить на сайт плагин выбора цветовой палитры по фотографии. Пример того что нужно – palettegenerator.com/ Нужно чтоб пользователь загрузил фото онлайн и получил палитру преобладающих цветов фотографии
Shopify сграбить тему
Нужно сделать копию темы Shopify для последующей загрузки. В финальном варианте нужна тема с папками с файлами liquid для дальнейшей кастомизации.
Заявки фрилансеров
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