Shopify сграбить тему

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки108 просмотров

Нужно сделать копию темы Shopify для последующей загрузки. В финальном варианте нужна тема с папками с файлами liquid для дальнейшей кастомизации.

Shopify
7 лет назад
olegerma
48 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

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