Выгрузка для розетки Opencart 2.3 . Бюджет реальный, желательно в виде адаптированного модуля .
Выгрузка данных из Яндекс.Директ и Google.Adwords через API
Дано:
1. Агентский аккаунт* Яндекс.Директ
2. Управляющий аккаунт* Google Ads (бывший Google AdWords)
3. API Директа (документация http://tech.yandex.ru/direct/doc/dg/concepts/about-docpage )
4. API AdS ( http://support.google.com/google-ads/answer/15235?hl=ru )
* агентский или управляющий аккаунт объединяет под собой ряд стандартных аккаунтов Яндекс.Директ и Google.Ads
Задача (ищем кандидатов на выполнение как одной, так и всех задач):
1. Выгрузка данных об оставшемся бюджете на аккаунтах Яндекс.Директа
2. Выгрузка статистических данных (CTR, количество показов, количество кликов итд) за конкретный период времени по аккаунтам Яндекс,Директ.
3. Выгрузка данных об оставшемся бюджете на аккаунтах Google.Ads
4. Выгрузка статистических данных (CTR, количество показов, количество кликов итд) за конкретный период времени по аккаунтам Google.Ads
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