Установить плагин который будет делать экспорт товаров ocStore

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Нужно установить плагин который будет делать экспорт в расширении json на сайте www_evcalyptus_kz CMS ocStore 2.3.0.2.3

ocStore
7 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

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