Специалист в Unity3D, WebGL. Ускорить загрузку WebGL контента на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок171 просмотр

Нужен специалист в технологии Unity 3D, эксперт WebGL.

Необходимо:

  • ускорить загрузку WebGL контента на сайте.
  • возможно, дать консультацию нашим сотрудникам.
О компании:

VR, AR разработка. Создаем 3D туры на основе технологий WebGL.

Сцена ЗD туров состоит из: модели, текстуры, вида из окна (HDRI); стандартный контроллер(first person controller).

Unity
7 лет назад
ImaginusVR
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров