Помочь в настройке шаблона на Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

Нужно будет выйти с нами на скайп и по мере настройки сайта консультировать в появляющихся вопросах.

Сайт - http://niva.xyz.s40.hhos.ru/wp-login.php

Шаблон: https://themeforest.net/item/disputo-wordpress-bbpress-forum-theme/21584099

Приблизительное время работы: 1-2 часа

WordPress
7 лет назад
savorygroup
Андрей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров