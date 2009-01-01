Доработать проект на PERL mojolicious, Angular

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется доработать проект на mojolicious. 

Наличие свободного времени в дневное время по МСК! 

Опыт работы с mojolicious и PERL, навыки Angular.

Angular
7 лет назад
applikaciya
Алексей 
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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