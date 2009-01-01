Выгрузка для розетки Opencart 2.3 . Бюджет реальный, желательно в виде адаптированного модуля .
Сделать подписную форму
Необходимо сверстать подписную форму для сайта.
ТЗ.
Объект - подписная форма с промокодом.
Из требований:
1) обязательные для заполнения графы - "Имя" и "E-mail";
2) Цветовая гамма в стиле сайта (http://csdrop.org),
по ширине или 1000 пикселей или резиновая верстка, на всю страницу в зависимости от размера окна у юзера;
2) по возможности обратный отчет на ввод почты (условно 60 минут), после этого форма пропадает. И появляется, к примеру, на следующий день. (Данная фишка реализована на formdesigner.ru.);
3) Так же текст - описание, мотивация для подписки. Цель - получить промокод на деньги без пополнения, введя своё имя и e-mail.
Сайт сделан на php. Планируется интеграция формы с Unisender.
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