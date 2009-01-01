Внести правки на сайт на Joomla по ТЗ.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

На сайте vb-santehnika необходимо внести правки: подвигать блоки, перенести телефон, добавить карусель с топовыми товарами и тд.

Более подробно пришлю откликнувшимся в файле.

Требования:

Надо будет написать стоимости по всем пунктам каждой работы и срок.

Joomla
7 лет назад
Sergey_Pa
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров