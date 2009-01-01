Выгрузка для розетки Opencart 2.3 . Бюджет реальный, желательно в виде адаптированного модуля .
Разработка shell скрипта для массовой проверки e-mail на существование
Необходимо разработать shell скрипт, который должен выполнять следующие функции:
- получение на вход текстового файла формата
- проверка каждого е-mail на существование
- формирование выходного текстового файла формата (где "+" - e-mail существует, "-" -
- поддержка работы через прокси-серверы.
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