Разработка shell скрипта для массовой проверки e-mail на существование

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок99 просмотров

Необходимо разработать shell скрипт, который должен выполнять следующие функции:

  - получение на вход текстового файла формата

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  - проверка каждого е-mail на существование

  - формирование выходного текстового файла формата (где "+" - e-mail существует, "-" -

  [email protected]; +

  [email protected]; -

  [email protected]; -

  [email protected]; +

  - поддержка работы через прокси-серверы.

7 лет назад
Gilin17
46 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров