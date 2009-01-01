Нужно сделать Фильтр

Нужен фильтр

Пример фильтров на этих сайтах.

https://creditop.com.ua/kredit-na-kartu/#primary

vyborzayma.com.ua/

Нужно написать фильтр, по сортировке, бюджета и срока выдачи займа.

Сайт в разработке. Дам готовый код сайта, нужно вшить фильтр туда, если сможете! Если сразу нужно писать весь код сайта и фильтра, то напишите об этом. Договоримся