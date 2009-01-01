Для проекта на Sencha / ExtJS реализовать Routing

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Закрыт1 заявка160 просмотров

Для проекта на Sencha / ExtJS реализовать Routing из списка вакансий на страницу вакансии. 

Ссылки динамические. Вид ссылки /#vacancies/1234 ; Где 1234 — ID Вакансии. 

Вопрос срочный.

7 лет назад
mitsudimir
Владимир 
51 год
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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