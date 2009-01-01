Необходимо исправить ошибки по проекту после обновления/перехода на новую версию JQuery UI. Ознакомиться с задачаей подробно можно в офисе Заказчика. Исполнение работ на территории офиса Заказчика (центр города, Одесса). Оплата по договоренности ...
Для проекта на Sencha / ExtJS реализовать Routing
Для проекта на Sencha / ExtJS реализовать Routing из списка вакансий на страницу вакансии.
Ссылки динамические. Вид ссылки /#vacancies/1234 ; Где 1234 — ID Вакансии.
Вопрос срочный.
Заявки фрилансеров
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