PHP программист. Добавить страницу к движку сайта

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Нужно прикрутить страницу к движку сайта.https://github.com/ahakala/php-phonebook – пример страницыOpensourse движок tikiwiki к которому нужно прикрутить php страницу в виде модуля – https://tiki.org/tiki-index.php

PHP
7 лет назад
comedy111
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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