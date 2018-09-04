Установить и настроить shopkeeper для modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки131 просмотр

необходимо настроить онлайн кассу на сайт Vizahod.ru от Тинькофф банка. Инструкция во вложении

MODX
7 лет назад
guest_14755362774986
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров