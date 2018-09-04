Программист доработать проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки140 просмотров

Доработки сделать по проекту нужен веб программист  задание тут https://goo.gl/KgFefp

от вас жду сроки и бюджет!

Спасибо всем кто откликнулся!

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров