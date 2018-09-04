Нужно сделать форму-калькулятор для сайта, с отправкой сообщения на email со всеми введёнными данными.

Форма состоит из 7 шагов, прикреплены скрины.

Движок сайта DLE.

То есть, клиент должен ввести исходные данные (размеры), выбрать определённые цвета, кромку и т.д. и оставить свои данные.

После этого на почту должно придти письмо с введёнными данными и контактами.

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