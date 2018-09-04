Сделать форму-калькулятор

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Закрыт3 заявки140 просмотров

Нужно сделать форму-калькулятор для сайта, с отправкой сообщения на email со всеми введёнными данными. 

Форма состоит из 7 шагов, прикреплены скрины. 

Движок сайта DLE.  

То есть, клиент должен ввести исходные данные (размеры), выбрать определённые цвета, кромку и т.д. и  оставить свои данные. 

После этого на почту должно придти письмо с введёнными данными и контактами. 

Интересует цена вопроса?

DLE
7 лет назад
jeni_mironov
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров