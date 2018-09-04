Добрый день. Сайт: http://fortunaservis.com Вот две страницы: 1. http://fortunaservis.com/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8/ На нее должен быть переход отсюда: http://prntscr.com/kqdg3x из каталога изделий + надо всем подкатегориям ...
Сделать форму-калькулятор
Нужно сделать форму-калькулятор для сайта, с отправкой сообщения на email со всеми введёнными данными.
Форма состоит из 7 шагов, прикреплены скрины.
Движок сайта DLE.
То есть, клиент должен ввести исходные данные (размеры), выбрать определённые цвета, кромку и т.д. и оставить свои данные.
После этого на почту должно придти письмо с введёнными данными и контактами.
Интересует цена вопроса?
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