Сделать подмену номера на сайте (статический коллтрекинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Установить подмену номеров, указанных на сайте. Номера должны показываться в зависимости от того, из какого рекламного канала пришел пользователь. Реализовать подмену нужно не на устройстве пользователя, а на уровне сервера. Должна быть возможность задавать свою длительность cookies.  

Рекламные каналы, которые есть сейчас, и которые должны распознаваться в десктопной и мобильной версиях сайта: Яндекс (органика, Директ, РСЯ), Google (органика, Adwords, КМС), соцсети (как в общем, так и по отдельности), справочники, отзовики и карты. Должна быть возможность добавлять другие источники и номера, а также редактировать существующие.  

Можно использовать одно из готовых решений, настроив его под нас, или же написать своё. 

Результатом работы должен быть код (например, на Github) с описанием того, куда его нужно добавить, комментариями, где необходимо вносить изменения чтобы добавлять или редактировать источники и номера.

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7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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