Поправить сайт на Prestashop 1.6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Сайт на платформе Престашоп 1.6.

1) Сократить длину ссылок (отредактировать ЧПУ).  

2) Настроить вкладку в карточке товара 

3) Не открываются детали заказа в личном кабинете 

4) Отредактировать модуль Фильтр товаров 

Подробное ТЗ во вложении.  

Жду ваших предложений по цене и срокам.

PrestaShop
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров