Нужно немного подправить алгоритм работы одного бота.
Поправить сайт на Prestashop 1.6
Сайт на платформе Престашоп 1.6.
1) Сократить длину ссылок (отредактировать ЧПУ).
2) Настроить вкладку в карточке товара
3) Не открываются детали заказа в личном кабинете
4) Отредактировать модуль Фильтр товаров
Подробное ТЗ во вложении.
Жду ваших предложений по цене и срокам.
Заявки фрилансеров
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